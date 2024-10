El Consell Comarcal del Baix Camp aprova l'increment d'un 34% de mitjana del preu de la brossa pel 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple del Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat l'increment d'un 34% de mitjana el preu de la brossa pel 2025. Les noves tarifes i el reglament corresponent ha tirat endavant amb els vots favorables d'ERC, Junts, PSC i CUP, mentre que PP, VOX, Ara i Nou Moviment Ciutadà (NMC) han votat en contra.

D'aquesta manera, l'empresa comarcal de recollida i tractament de residus, Secomsa actualitza els preus amb la finalitat de cobrir els costos dels serveis i afavorir els municipis amb més recollida selectiva, tal com fixa la normativa europea. La pujada en la taxa d'escombraries també té en compte l'increment salarial del 2,5 % per al personal de Secomsa per a l'any 2025.

A més a més, contempla l'eliminació per part de l'Agència de Residus dels imports corresponents a retorns dels cànons pel tractament del bioestabilitzat (matèria orgànica procedent del rebuig), del rebuig no refinat que va a abocador i del rebuig no refinat que es valoritza energèticament a la incineradora de residus municipals.

D'altra banda, el Consell Comarcal justifica l'encariment del rebut per la disminució dels ingressos previstos per producció elèctrica en el tractament de la fracció resta com a conseqüència de les obres que s'han de fer als biodigestors i per la reducció del preu de l'energia produïda a partir del metà resultant del tractament de la fracció resta.

I també per la disminució del preu de recuperació de les fraccions valoritzables (envasos lleugers, paper i vidre) en base al percentatge de rebuig recollit amb aquesta fracció dels residus. Finalment, Secomsa també carrega les inversions necessàries per la renovació del parc de vehicles del servei de recollida.