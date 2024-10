Adif replantejarà el projecte de la via cívica que unirà Cambrils, Mont-roig i Vandellòs

Adif s'ha compromès a replantejar el projecte per fer-lo més sensible a les demandes dels tres municipis.

L'empresa pública Adif, encarregada de redactar i executar el projecte de la via cívica (fins ara coneguda com a via verda) que unirà els municipis tarragonins de Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant s'ha compromès a replantejar el projecte per fer-lo més sensible a les demandes dels tres municipis.

El president d'Adif, Luis Pedro Marco, s'ha reunit aquest dijous a la seu de l'empresa, a Madrid, amb l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, el de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, i el de Cambrils, Alfredo Clua, amb qui ha arribat a l'acord de revisar el projecte.

Durant la trobada, els tres responsables municipals han reiterat la seva «disconformitat» amb el projecte inicial, segons el qual la via cívica està prevista en el traçat de l'antiga línia de tren de la costa desmantellada els darrers mesos.

Segons han avançat les autoritats locals, el nou projecte incorporarà millores en aspectes com la gestió hidràulica, la qualitat de l'obra i la integració de la via cívica a l'entorn urbà de cada municipi.

«Malgrat que aquesta revisió pugui comportar un retard en la construcció de la via cívica, és preferible aconseguir un consens i que el resultat final sigui millor», han assegurat. El traçat és de 19,3 quilòmetres i el pressupost previst per a aquesta actuació és de 5,8 milions d´euros.