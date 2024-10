La 14a edició del Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils va atraure gairebé 45.000 persones

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

La 14a edició del Festival del Vi i la Gastronomia Cambrils, entrada al País del Vi va ser, segons ha valorat el consistori cambrilenc, «un èxit en tots els sentits, superant totes les expectatives i rècords de les edicions anteriors». Durant tres dies i mig, entre el 10 i el 13 d’octubre, l’esdeveniment va atraure prop de 45.000 persones al Parc del Pescador, que van consumir un total de 113.441 tiquets de degustació.

De fet, aquesta 14a edició va aconseguir atraure tant públic que fins i tot va obligar a regular l’accés al Parc del Pescador en alguns moments puntuals. Tot i així,, segons l’Ajuntament «el festival es va desenvolupar sense cap incident, i tant els assistents com els expositors han pogut gaudir d’un ambient immillorable».

Enguany, la mostra va créixer en espai, aprofitant al màxim el Parc del Pescador, i va comptar amb 71 expositors, incloent cellers, restaurants, artesans, artistes i entitats benèfiques, entre d’altres.

La regidora de Turisme, Camí Mendoza, ha afirmat al respecte que «el festival s’ha convertit en un reclam no només pels cambrilencs, sinó també pels nostres turistes». La regidora, que ha agraït la implicació de l’equip del Patronat de Turisme, ha explicat que l’esdeveniment «ens ajuda a desestacionalitzar el turisme i consolidar la nostra destinació com la veritable Capital Gastronòmica de la Costa Daurada».

De cara a la propera edició, l’objectiu és seguir millorant perquè el festival continuï sent un referent i els seus visitants «el puguin gaudir d’una manera encara més còmoda», ha explicat Camí.

Enquestes als visitants

Durant el festival es van realitzar 794 enquestes de satisfacció. Gràcies a elles s’ha confirmat que ja no es tracta d’un esdeveniment local, sinó que atrau una gran quantitat de persones d’arreu del Camp de Tarragona. Tres de cada quatre visitants del festival han estat de fora de Cambrils, i més d’un 86% anaven a Cambrils amb el propòsit principal de gaudir de l’esdeveniment.

La gran majoria d’aquests visitants provenien d’altres municipis de les comarques de Tarragona, gairebé la meitat del total d’enquestats (49,87%). Pel que fa a l’impacte d’aquests visitants en els allotjaments de Cambrils, més d’un 72% dels enquestats procedents d’altres províncies de Catalunya han manifestat que s’han allotjat a Cambrils.

Quant a la satisfacció, els aspectes millor valorats per les persones enquestades van ser el lloc, l’ambient, l’oferta i l’organització, amb un 4.7, un 4.6, un 4.4 i un 4.3 sobre 5, respectivament. Els aspectes que no suspenen però que es poden millorar per a la propera edició són les cues i els preus de les degustacions, amb 3.7 i 3.6 sobre 5, respectivament.