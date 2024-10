Cambrils inicia les obres de millora dels carrers de Lepant, Narcís Monturiol i Miquel Planas

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Departaments d’Espai Públic i Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils han iniciat aquesta setmana les obres de millora de la pavimentació de les voreres dels carrers de Lepant, de Narcís de Monturiol i de Miquel Planas.

Aquests tres carrers de la zona del port són de plataforma única des que l’any 2006 i es van remodelar integralment amb el carrer de Juan Sebastián el Cano i la plaça de la Iglésia, per donar continuïtat a la remodelació del barri del port, que prioritza els vianants i reforça l’activitat comercial. Així doncs, les voreres i la calçada es van pavimentar, tot al mateix nivell, i el trànsit de vehicles està restringit per als veïns i veïnes i per a la càrrega i descarrega.

Amb el pas del temps, s’ha espatllat el paviment de granit de la zona central, que correspon al trànsit rodat, i amb més intensitat a les zones de gir. Les peces s’han mogut, han perdut consistència i s’han desenganxat de la seva base de formigó.

Amb els treballs que ara s’han iniciat s’arreglaran dos zones molt deteriorades, amb la col·locació de nou paviment de llambordes, situades a les canonades dels carrers de Lepant i de Narcís de Monturiol (zones de gir) amb el carrer de Miquel Planas, i també es repararà el paviment i es tornaran a ajuntar de peces de diverses zones. En una primera fase, l’any 2020 ja es va executar una reparació parcial d’un tram del carrer de Juan Sebastian el Cano i del carrer de Miquel Planas.

Els obres, amb un termini d’execució de 30 dies, s’han adjudicat a Construccions Vinaixa per un import de 41.021 euros. Mentre durin els treballs es compatibilitzarà l’activitat comercial i la càrrega i descarrega de vehicles amb les obres que es duen a terme. Una vegada finalitzades, no es podrà circular pel tram reparat durant el temps necessari per garantir un bon enduriment i repòs del morter.