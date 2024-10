Cambrils inicia una campanya de civisme a les zones verdes del municipi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d’Espai Públic i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Cambrils ha instal·lat 30 cartells informatius a diferents zones verdes del municipi per a recordar la normativa prevista en l’Ordenança de Convivència Ciutadana aprovada el setembre de 2023.

La mesura forma part d’una campanya contra els actes vandàlics i l’incivisme en aquests espais, després que la Policia Local hagi detectat incompliments de la normativa en alguns parcs del terme municipal.

La senyalització informa de les sancions previstes en l’Ordenança de Convivència Ciutadana aprovada el setembre de 2023. La normativa municipal preveu sancions de 200 euros per infraccions lleus com beure alcohol, acampar en qualsevol forma, llençar residus, encendre foc o portar els gossos deslligats o no recollir els excrements, i sancions d’entre 500 i 1.500 euros per infraccions greus com emetre qualsevol soroll a la via pública que alteri la tranquil·litat veïnal en horari nocturn.