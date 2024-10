Tallada la circulació de trens de l’R13 i l’R14 entre Lleida i Les Borges Blanques per robatori de cable

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La circulació de trens de les línies R13 i R14 de Rodalies està tallada aquest dilluns entre Lleida i Les Borges Blanques per robatori de cable, segons informa Protecció Civil. De moment hi ha un tren afectat de l’R13, indica Renfe, que està mirant de posar autobusos per donar servei alternatiu per carretera. Tècnics d'Adif estan treballant al lloc per resoldre el problema des que s’ha produït la incidència poc després de la 1 de la matinada.

L’R13 és la línia que enllaça l’Estació de França de Barcelona i Lleida per Valls i l’R14 uneix aquests dos punts per Tarragona i Reus. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat arran d’aquesta incidència.