Mor un ciclista a l'N-420 a Botarell després d'una topada amb una furgoneta

Punt quilomètric de l'N-420 a l'altura de Botarell, on ha mort un ciclista atropellat.ACN

A primera hora del matí s'ha produït un accident mortal a l'N-420 a Botarell. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat que la topada s'ha produït a les 07.47 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un encalç entre una furgoneta i un ciclista, el ciclista ha caigut a la carretera i ha sigut atropellat per un turisme i ha mort.

Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques, que han traslladat dues persones en estat lleu a l’Hospital Sant Joan de Reus.

Quant a l’afectació viària, primer s’ha tallat un carril i s’ha fet pas alternatiu i ara la via està tallada en tots dos sentits de la marxa.

Amb aquesta víctima, són 106 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 4 de les quals ciclistes (dades provisionals).

El carril on s'ha produït l'accident ha de desaparèixer amb la construcció de la rotonda de les Borges del Camp, D'aquesta manera, un cop entri en funcionament no hi haurà encreuaments, sinó que s'haurà d'anar a donar el tomb a la rotonda.