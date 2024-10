Cambrils instal·la les primeres plaques solars a la coberta de l’edifici consistorial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha finalitzat la primera instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta de l’edifici consistorial. Aquesta nova infraestructura, composta per 34 plaques permetrà reduir el consum energètic de l'ajuntament, contribuint a la sostenibilitat energètica i a l'ús d'energies renovables.

El projecte ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona, que ha subvencionat la instal·lació amb 13.963,30 euros, que correspon al 55,78% del cost, a través de la línia de desenvolupament dels plans d'acció per l'energia sostenible i el Clima-PAESC, de la convocatòria 2023 de les subvencions per la Transició energètica i acció climàtica.

Aquesta acció s'emmarca en el compromís de l'Ajuntament per fomentar l'eficiència energètica, la disminució de les emissions de CO₂, i la lluita contra el canvi climàtic i apostar per un model de ciutat més verd i respectuós amb el medi ambient.

Aquesta instal·lació és el primer pas dins d’un pla més ambiciós per ampliar el nombre de panells a la mateixa coberta de la casa de la vila i per implementar aquest sistema d’energia renovable a altres equipaments municipals, com ara el pavelló.