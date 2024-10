El Festival Empelt tanca la primera edició aplegant un públic intergeneracional a la Selva del Camp

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Empelt, el Festival d'Arts en Viu de la Selva del Camp, ha tancat la primera edició aplegant un públic intergeneracional a la zona dels Ponts. El municipi del Baix Camp ha acollit una programació diversa des de les cinc de la tarda i fins ben entrada la matinada. Persones de diferents edats han pogut gaudir de contacontes, dansa, xou drag, música i una proposta gastronòmica de proximitat. Empelt ha centrat l'activitat als Ponts, un espai emblemàtic del poble que alberga un aqüeducte originari del segle XIII.

En aquesta primera edició, Empelt ha volgut reivindicar el carrer com a espai de participació cultural, fixant-se amb les arts en viu com a element d'arrelament i de cohesió d'una comunitat. A primera hora de la tarda, la programació ha estat adreçada a un públic familiar, mentre que més tard el protagonisme ha estat pel jovent i per un públic més adult.

Durant tota la tarda, hi ha hagut un racó per a la canalla amb dibuixos per pintar i retallar amb elements relacionats amb el festival. També un espai participatiu per explicar què és Empelt i donar l'oportunitat al públic assistent per fer propostes de futur de cara a pròximes activitats de l'entitat.

Contacontes, dansa, xou drag i música

El festival ha obert portes a les cinc de la tarda i la companyia Vivim del Cuentu ha estat la primera a pujar a l'escenari. Primer amb un contacontes familiar i al vespre per a adults. Els tortosins Mar Grifoll Ginata i Jordi Gómez han interpretat 'Diàlegs de Cos i So', una peça de dansa i de música que ha estat una oda a la força ancestral de la dona i una reivindicació del seu paper en l'actualitat.

La programació l'han completat Gerard Toc de Queda amb una sessió de punxadiscos de vinil, el xou drag 'La vedette antifeixista' de la vallenca Jèssica Pulla i el DJ Engineerz ha clos el festival amb música actual i electrònica.

Durant tota la tarda, els assistents han pogut degustar l'oferta gastronòmica de proximitat de Cuina Nòmada i La Ganxeta. Al capdavant de Cuina Nòmada hi ha el cuiner local Sergi Ollé, mentre que La Ganxeta és una 'foodtruck' de Reus creada amb la voluntat d'inserir laboralment joves migrants.

Primera edició del festival

Empelt d'Arts en Viu va néixer el 2023 arrel de percebre la desconnexió del veïnat del poble, especialment dels infants i el jovent, amb les dinàmiques socioculturals del poble, i amb la voluntat d'ampliar els espais d'oci, culturals i d'esbarjo. El col·lectiu treballa per potenciar àmbits com el patrimonial, el natural i el cultural, teixint aliances amb altres entitats i agents del poble.

A través del teatre, la música, el circ, la dansa o la creació comunitària, Empelt vol ser el punt de trobada d'una comunitat activa i participativa. La primera edició del festival ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració de l'Ajuntament de la Selva del Camp, així com de part del teixit empresarial i comercial del municipi.