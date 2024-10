Cambrils congela impostos i taxes com l’IBI o l’ICIO, però apuja la brossa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils ha presentat la proposta de modificació de les ordenances fiscals per l’any 2025, que passarà per la Comissió Informativa d’Hisenda dilluns que ve i es votarà al Ple Municipal previst pel proper 21 d’octubre.

El consistori cambrilenc preveu congelar impostos i taxes com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i la taxa d’atorgament de llicències d’obres menors (ICIO), però s’ha vist obligat a pujar la taxa de recollida i tractament d’escombraries per una directiu europea que obliga als Ajuntaments a repercutir al contribuent el cost íntegre del servei i que a l’Estat Espanyol es regula amb la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per una economia circular.

La nova ordenança també suposa la implantació d’una quota variable que beneficia a la ciutadania que utilitza el sistema de recollida selectiva i penalitza les persones que no s’impliquen en el canvi de model. Per això, la nova taxa d’escombraries s’ha de dividir en dues parts: la fixa i la variable.

A Cambrils, la part fixa de la taxa augmentarà un 23% per cobrir tots els costos del servei. Per posar un exemple, això significa que un habitatge o apartament que fins ara pagava 110,84 € anuals, el 2025 passarà a pagar-ne 136,33.

D’altra banda, la part variable distingeix entre habitatges del sistema porta a porta i els de contenidors d’identificació voluntària. En el cas del porta a porta, la quota suplementària serà d’un màxim de 60 euros que aniran disminuint progressivament fins a desaparèixer a mesura que la persona usuària aporti més recollides al sistema. Per obtenir la bonificació total d’aquesta part variable de la taxa caldrà utilitzar el servei porta a porta un mínim de 26 dies a l’any.

Pel que fa a la resta d’habitatges, que van amb contenidors, la quota suplementària anirà també dels 60 als 0 euros, i per arribar a la bonificació total caldrà utilitzar el sistema d’identificació voluntària i dipositar envasos un mínim de 12 vegades l’any i orgànica un mínim de 24.

Altres modificacions

Una altra novetat destacable de les noves ordenances de Cambrils és l’ampliació del valor màxim cadastral perquè les famílies nombroses puguin sol·licitar la bonificació de l’IBI. Les que estan per sota la mitjana (68.376,37 euros) mantindran el 90% de bonificació actual i les que estiguin entre aquest import i 100.000 euros podran obtenir el 60% de bonificació de l’IBI.

També s’ha modificat l’ordenança que regula d’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana perquè les persones que heretin una propietat mortis causa (ja sigui un habitatge, traster o plaça de pàrquing) puguin sol·licitar una bonificació del 50% de la quota d’adquisició encara que el difunt estigui empadronat en un altre domicili familiar o centre geriàtric per motius de salut.

En relació a la bonificació dels vehicles elèctrics, ara es podran beneficiar del descompte els vehicles amb etiqueta Eco o Zero durant 4 anys, amb un sistema que anirà decreixent: el 75% el primer any, el 65% el segon, el 50% el tercer i el 0% el quart. En els casos dels vehicles que se’ls ha reconegut el 75% el 2022, 2023 i 2024 podran gaudir de la bonificació fins al quart exercici de la primera matriculació.

Finalment, i amb l’objectiu de millorar la mobilitat al municipi, s’han modificat les taxa de retirada de vehicles i de dipòsit de vehicles en un 35% i en un 28% respectivament que permetrà millorar el grau de cobertura del cost real del servei, i també s’estan modificant les condicions de la circulació restringida en zones del Port o la Rambla Jaume I, on s’està passant d’un model de pilones automàtiques a un altre de càmeres de circulació.