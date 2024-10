L’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant adequarà el Casal de Masboquera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha adjudicat les obres d’adequació del Casal de Masboquera a l’empresa Obres i Serveis Curto SL, per un import de 87.072,90 euros i un termini d’execució de 3 mesos.

Segons és previst, aquestes obres començaran aquest mes d’octubre i serviran per adequar aquest edifici municipal, ubicat al carrer Nou 25, a les normatives vigents, per respectar els condicionants relatius a la protecció contraincendis, l’accessibilitat, els serveis, les instal·lacions, la cuina i les sortides de fum, etc.

Aquests treballs són necessaris perquè es puguin desenvolupar els usos previstos en aquest edifici amb qualificació urbanística d’equipament associatiu-cultural, amb bar-restaurant i sala polivalent.

Per poder tirar endavant aquest projecte, l’Ajuntament ha hagut de demanar un informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ja que el nucli urbà de Masboquera en conjunt disposa de grau de protecció de Bé Cultural d’Interès Local. També s'ha sol·licitat un informa al Departament de Territori, ja que el Casal es troba afectat per la línia d’Edificació Viària de la carretera C-44.

Per finançar les obres, l’Ajuntament compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 85.000 euros, corresponent al Pla Impuls DIPTA 2024-2027.

El consistori també ha rebut una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de 5.929 €, que ha cobert el cost de la redacció del projecte. Aquesta subvenció era per a la redacció de projectes d’obra d’equipaments culturals de titularitat municipal.