Crema un vehicle de la neteja a Mont-roig del Camp

Els Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí de dimecres en un incendi d'un vehicle de la neteja a Mont-roig del Camp. L'avís l'han rebut a les 07.56 hores i s'ham desplaçat amb dues unitats terrestres fins a la Baixada Platja del Cristall.

Allí els bombers han procedit a l'extinció de les flames del vehicle i després han hagut de partir l'estructura de la màquina per poder accedir a una zona de difícil accés que estava cremant. El foc també ha afectat les branques d'un pi que hi havia a la zona.

Després de les tasques d'extinció els bombers han comprovat amb la càmera tèrmica que no hi haguessin més punts calents. No hi ha hagut danys personals.