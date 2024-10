El Titó visita Riudoms per aprendre a plegar avellanes

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

En Titó és un personatge del SX3 que a cada capítol proposa una excursió diferent acompanyat pel seu amic inseparable John C., un personatge que parla en anglès i que dóna un to còmic al programa.

En Bittor Fernández, l'actor que encarna el Titó, va vestit amb la seva gorra amb orelles característica, la samarreta de colors i la motxilla del Sol solet. Amb aquesta indumentària descobreix diferents realitats del nostre entorn i s’emociona davant el món com ho faria un nen.

En el capítol d'aquest dilluns 7 d'octubre, el Titó es va desplaça fins a Riudoms per anar a plegar avellanes. D'aquesta manera, el personatge descobreix com es feia antigament, amb la senalla, i com es fa avui en dia, amb la bufadora, el rasclet, el tractor i la màquina de xuclar.

El programa comença a la plaça de l'Església de Riudoms al costat de l'escultura La plegadora d'avellanes de l'escultor reusenc Artur Aldomà. Després de desvetllar de què anirà l'excursió, el Titó s'ha desplaçat fins a un camp d'avellaners per descobrir la manera tradicional de plegar avellanes i com es fa ara.

El personatge John C. també ha acudit a ajudar al Titó per recollir les avellanes amb la xucladora, aquest ha aportat el seu toc humorístic que el caracteritza fent com si la xucladora el xuclés a ell.