El IV Vermut Live Music se celebrarà a l’Hospitalet de l’Infant l'12 i 13 d’octubre

El Vermut Live Music se celebrarà el cap de setmana del 12 i 13 d’octubre a 20 bars i restaurants de l’Hospitalet de l’Infant, on s’oferiran un total de 37 actuacions musicals en directe i diferents aperitius. Tot això, entre les 12 i les 16 hores del dissabte i diumenge; unes franges horàries àmplies perquè els veïns del municipi i els visitants tinguin temps de fer una ruta pels establiments participants i gaudir d’un bon vermut musical.

La Regidoria de Turisme ha organitzat aquest festival de música en viu i gastronomia amb la col·laboració de l’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors, el patrocini de Vermuts Miró i el suport de la Diputació de Tarragona.

En aquesta quarta edició, l’oferta de tapes i de música en directe tornarà a ser variada i de qualitat. Hi haurà actuacions simultànies per a tots els gustos i per a totes les edats: de latino, rumba, blues, rock, flamenc, swing, electrònica, jazz, pop, versions dels anys 80-90, entre altres estils musicals, a càrrec de gairebé una trentena de músics i grups musicals.

«Amb aquest esdeveniment que neix d’una col·laboració público-privada volem promocionar els bars, restaurants i allotjaments locals i donar-los un cop de mà en aquesta època de l’any, per desestacionalitzar la temporada turística. El Vermut Live Music és una eina per fomentar l’activitat econòmica al municipi i per donar suport al sector de la restauració i l’hoteleria i també al sector cultural», apunta la regidora de Turisme i Cultura, Elidia López.