La festa del RollersCambrils se celebrarà del 25 al 27 d’octubre amb un extens programa d’activitats

El club esportiu RollersCambrils ha organitzat la quarta edició de Rollerfest per celebrar el quart aniversari del club, amb la col·laboració del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils. El programa d’activitats, que enguany s’allarga amb un tercer dia, es portarà a terme del 25 al 27 d’octubre, i com a novetat inclou una ruta nocturna amb temàtica Halloween.

Com és habitual, també s’han organitzat curses de diferents nivells, competicions, un dinar de germanor, competicions, diverses Masterclass, jocs, un sopar i festa DJ pels patinadors participants. Les principals ubicacions de l’esdeveniment són el Parc de l’Ardiaca, l’Skatepark, la carpa del camp de futbol, la plaça de l’Ajuntament i la botiga Kokua.

La festa començarà el divendres 25 d’octubre a les 14 hores amb el repartiment oficial de samarretes a Kokua i a les 20h amb una ruta per Cambrils de nivell mitjà-baix que sortirà des de la mateixa botiga i està pensada per persones que ja tinguin nocions avançades de patinatge.

El dissabte al matí la festa s’ubicarà al Parc de l’Ardiaca, on a partir de les 9:30h es portarà a terme la presentació i benvinguda de l’esdeveniment i durant el matí s’iniciaran diverses rutes. A les 10 h sortirà la Ruta Espartana que recorrerà 54 km de fortes pujades i pendents per Cambrils i pobles propers. A les 10:30 h arrencarà la Ruta Mitjana amb un trajecte de 28 km per la perifèria de Cambrils i Vilafortuny, i a les 11 h la Ruta Pollitos, apte per a infants, famílies i novells, resseguirà uns 6 km de carril bici. El matí acabarà amb un dinar conjunt a un dels llocs típics de RollersCambrils.

Dissabte a la tarda l’activitat es traslladarà a l’Skatepark, on es portarà a terme una competició de Rollercross, i una doble masterclass de Wizard i Derrapes, per continuar amb la ruta circular de 16 quilòmetres Cambrils Night, per zones costaneres, que enguany girarà al voltant de temàtica terrorífica amb concurs de disfresses de Halloween. Diumenge tancaran les activitats amb els Jocs Roller a la plaça de l’Ajuntament.

El Rollers Cambrils va sorgir el 2020 i ja compta amb unes 170 persones participants.