El Festival Empelt arriba a la Selva del Camp el 12 d’octubre

La Selva del Camp celebrarà la primera edició del Festival Empelt el pròxim 12 d’octubre amb contacontes, dansa, monòlegs, música, propostes gastronòmiques i molt més. Una programació per a tots els públics que es concentrarà a la zona de l’aqüeducte dels Ponts i començarà a les 17 h, allargant-se fins a la matinada. Totes les activitats són d’accés lliure i gratuït.

Empelt vol reivindicar el carrer com a espai de participació cultural, fixant-se amb les arts en viu com a element d’arrelament i de cohesió d’una comunitat.

A les 17.30 h, l’espectacle Contes desexplicats de la companyia Vivim del Cuentu donarà el tret de sortida al festival. Es tracta d’una sessió familiar de contacontes en què els personatges de contes clàssics adquireixen uns altres rols: una caputxeta forçuda, una rateta lectora o un patufet gegant. Durant la tarda, hi haurà un racó per la canalla.

Monòlegs, dansa i música

A les 19 h serà el torn per Diàlegs de Cos i So de Mar Grifoll Ginata i Jordi Gómez. El duet, procedent de Tortosa, oferirà una jam-session de dansa, poesia i música en directe que pretén aprofundir en el poder, la feminitat, l’ancestralitat i les imposicions del sistema patriarcal.

Vivim del Cuentu tornarà a l’escenari dels Ponts a les 19.50 h per oferir un contacontes per a adults. Contes eròtics es fixa en els follets, les fades o la Bella Dorment per desvelar la cara menys innocent de tots aquests personatges. Seguidament, a les 21 h, Gerard Toc de Queda amenitzarà la vetllada amb els seus discs de vinil fent un passeig musical pel pop-rock.

A la nit, a les 22.30 h, la vallenca Jèssica Pulla oferirà l’espectacle de transformisme La vedette antifexista. Pulla ha revolucionat el món del drag català amb referents com Núria Feliu o Guillermina Motta. La primera edició del Festival Empelt acabarà amb una sessió del DJ Engineerz. El selvatà Aleix Vilà punxarà música actual i electrònica.

Propostes gastronòmiques

Durant tota la tarda i nit, hi haurà una proposta gastronòmica de proximitat amb Cuina Nòmada i La Ganxeta amb un espai habilitat perquè el públic assistent pugui berenar i sopar. Al capdavant de Cuina Nòmada hi ha el cuiner local Sergi Ollé, mentre que La Ganxeta és una foodtruck de Reus creada amb la voluntat d’inserir laboralment joves migrants.