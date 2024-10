El Circuit Tardor en Dansa de Cambrils arriba amb sis companyies catalanes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Circuit Tardor en Dansa arribarà a Cambrils amb una doble programació: Per una banda, aquest diumenge, 6 d’octubre, a les 12 hores, la plaça del Pòsit serà l’escenari de cinc espectacles: Slapstick (Cia. Mar Gómez), ÍOR (Marc Fernández & Julio León), Too much (Elelei), El baile de la zurda (La Cerda) i Topa (Brodas Bros).

Per l’altra, el proper diumenge 13 d’octubre, a les 11.30 hores, el Col·lectivo Lamajara portarà a la Vila Romana de la Llosa l’acció de creació de públics compartida Dispositivo Labranza, oberta a tota la població amb inscripció prèvia a cultura@cambrils.cat. El projecte és una de les deu mesures del Pla d’Impuls de la Dansa 2023-2026, que promou el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per enfortir el sector i per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país. En aquest cas, la mesura està liderada per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i per l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya.