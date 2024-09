Les obres per integrar l’antiga via a la trama urbana de Cambrils continuen al camí del Corralet

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres d’Adif per integrar la via ferroviària en desús a la trama urbana de Cambrils continuen a l’antic pas a nivell del camí del Corralet, on es desmuntarà la infraestructura, s’anivellarà el terreny i s’hi construirà una vorera. El camí estarà tallat al trànsit de vehicles fins que acabin els treballs, que duraran un mes aproximadament.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, i el regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, han visitat aquest matí l’actuació en aquest tram, que forma part del projecte d’Adif per eliminar l’efecte barrera de la via entre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Port Aventura.

A Cambrils, també s’està treballant en un segon punt, a l’alçada del carrer Venècia, on es van iniciar les obres a principis de mes. A més, l’Ajuntament està treballant perquè les actuacions d’Adif segueixin properament amb la demolició dels ponts i sota-ponts del Molí de la Torre, Mas Clariana, Molí d’Avall i l’Avinguda Vilafortuny.

L’objectiu és suprimir les barreres arquitectòniques que han dividit històricament el nucli urbà, per donar continuïtat als vials i millorar la permeabilitat del trànsit, aconseguint una ciutat més cohesionada i una mobilitat més sostenible.

Amb aquest mateix objectiu d’integrar la trama urbana, des del 2021 el propi Ajuntament ja ha obert diversos passos provisionals a diferents punts de la infraestructura. A banda, a finals de l’any passat es van connectar les avingudes Vidal i Barraquer i Horta de Santa Maria.