El festival 'CastellHell Reborns' s'amplia a dos dies amb quinze grups nacionals i internacionals

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El festival de rock dur i metall de Castellvell del Camp el CastellHell Reborns, s'amplia enguany a dos dies i tindrà lloc el 4 i 5 d'octubre. En total, participaran quinze grups nacionals i internacionals, entre els quals destaca Angelus Apatrida, Stillbirth, Analepsy i Wormed.

L'esdeveniment es va recuperar l'any passat, després de deu anys d'aturada, amb l'objectiu de crear una «alternativa musical al territori» i convertir-se en un «referent del gènere» a Catalunya, segons ha recordat a l'ACN un dels portaveus del festival, Jaume Mulé. Altres de les novetats d'enguany és que el festival comptarà amb una zona d'acampada gratuïta, un espai de foodtrucks, així com activitats culturals paral·leles als concerts.

La setena edició del CastellHell Reborns -la segona des de la represa-, arrencarà aquest divendres a dos quarts de set de la tarda amb el grup reusenc Tümba, seguit de Crimson Storm (Barcelona), Alacrán (Saragossa), Phrymerial (Girona), Wormed (Madrid) i Nagasaki Sunrise (Portugal).

Una primera jornada, on els organitzadors esperen reunir unes 500 persones, les mateixes que van accedir-hi l'any passat. El plat fort del festival, però serà el dissabte 5 d'octubre, on no es descarta arribar a les 800 persones. Serà llavors quan actuarà el grup d'Albacete Angelus Apatrida, el cap de cartell d'aquesta edició. Ho farà a partir de les 23.40 hores. Abans, però serà el torn d'Iron Kanain (Barcelona), Ósserp (Barcelona), Kanine (França), Mixomatosis (Castellvell del Camp), Exekution (Tarragona), Siroll! (Catalunya Central), Stillbirth (Alemanya) i Analepsy (Portugal).

Segons Mulé, l'èxit del 2023 els ha animat a «donar continuïtat a la proposta» i a «incrementar-la dos dies» per tal de poder acollir més bandes i ajustar-se molt més a l'essència del projecte. A més, d'aquesta manera també «se soluciona el problema de mobilitat», ja que s'ofereix una zona d'acampada perquè el públic que ve de fora pugui passar-hi la nit. Es tracta d'un espai municipal abandonat que el festival i l'Ajuntament de Castellvell del Camp han recuperat amb la voluntat que també que pugui acollir altres propostes culturals. Segons els organitzadors, el 10% del públic ve de fora de l'estat espanyol, sobretot, d'Holanda, França i Alemanya.

El retorn del festival

El 2023, els integrants de l'Associació Cultural Hell Reborns de Castellvell del Camp, conjuntament amb les entitats reusenques Thunderdoom Prods i Shattered Sanity Studios i la col·laboració de l'Ajuntament, van decidir recuperar el CastellHell, «una de les cites més emblemàtiques de rock dur i metall de la demarcació de Tarragona», segons han explicat els organitzadors. El festival es va suspendre el 2013 per manca de relleu generacional en l'organització i carència de recursos econòmics.