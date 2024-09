El camp de futbol de Vandellòs es convertirà en un parc infantil, un circuit per a bicicletes i una pista poliesportiva

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir diumenge, 29 de setembre, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va fer públic el resultat del procés de participació ciutadana que va posar en marxa per escollir el projecte de reordenació i transformació del camp de futbol de Vandellòs, durant l’acte d’Homenatge a la Vella pagesia, que es va celebrar en el marc de la Festa Major. L’escrutini va anar a càrrec de la pregonera d’enguany, Glòria Gil; i de dues treballadores municipals.

L’opció guanyadora ha estat la número 2, la que planteja l’enderroc dels actuals vestidors per generar un nou espai amb taules de jocs tradicionals per al desenvolupament cognitiu dels infants. Aquesta proposta ha estat la més votada pels 140 veïns i veïnes que han pres part en la consulta, durant el període comprès entre el 18 i el 25 de setembre. En aquesta votació que es va poder fer físicament a l’Ajuntament i a la biblioteca municipal de Vandellòs podien participar els veïns i veïnes empadronats al poble, nascuts abans del 31 de desembre de 2008.

Aquesta opció, en concret, ha aconseguit 88 vots, seguida de l’opció 3 (26 vots) i de l’opció 1 (25 vots). Hi va haver un vot en blanc. Així doncs, l’opció 2 serà la que l’Ajuntament executarà, amb algunes modificacions, que van demanar els veïns i veïnes que van assistir a la presentació de les propostes el passat 17 de setembre, per millorar el projecte de reforma.

L’opció 1 plantejava una intervenció mínima per respectar l’essència del lloc, optimitzant recursos i mantenint una harmonia amb l’entorn natural i construït; i l’opció 3, l’optimització de l’espai d’intervenció per deixar més espai lliure per la pràctica d’altres activitats lúdiques o festives.

En qualsevol cas, les tres propostes, elaborades per l’estudi NAM ARQ per encàrrec de l’Ajuntament, es van fer amb la mateixa finalitat: transformar l’actual camp de futbol en un nou espai públic que inclogui una zona de jocs per infants, un circuit per bicicletes i una pista poliesportiva, per promoure la integració urbana i la sostenibilitat. Els objectius principals són:

La connexió del carrer de la Font, el carrer de les Flors i el carrer Dedals mitjançant un passeig que millori la mobilitat i doni cohesió a l’entorn urbà .

. L’ús d’un únic material ceràmic per donar continuïtat i integració amb els materials existents de les escales i els arcs del carrer de la Font .

. L’aplicació de materials sostenibles per reduir l’impacte ambiental i garantir una construcció respectuosa amb el medi ambient.

La incorporació de vegetació autòctona, adaptada al clima local, per fomentar la biodiversitat i minimitzar l'ús de recursos.

La idea és que aquest espai renovat no només proporcioni un entorn verd per al l’oci i el descans, sinó que també ofereixi una zona polivalent per a la pràctica d’activitats esportives diverses. Amb això, es pretén fomentar un ús més inclusiu i saludable de l’espai públic, integrant la natura i l’esport dins del teixit urbà.

Un projecte fruit dels Pressupostos Participatius de 2023

A la darrera edició dels Pressupostos Participatius que va tirar endavant l’Ajuntament, l’any 2023, una de les propostes guanyadores va ser «una zona esportiva i de pícnic al camp de futbol de Vandellòs». Aquesta proposta, que va ser la més votada per la ciutadania, està pendent d’execució des d’aleshores. L’actual govern municipal va organitzar aquesta votació perquè els futurs usuaris i usuàries poguessin decidir com serà aquesta zona.