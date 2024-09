Vols cantar a la Coral Verge del Camí?

La Coral Jove està formada per tretze nois i noies.Cedida

La cita és aquest mateix vespre, a les 21.30 h, a la Cripta de l’Ermita de Cambrils, la sala de concerts de cambra gestionada per la Coral Verge del Camí. Allà, aquesta formació coral amb més de mig segle d’història farà un vespre de portes obertes per tal que totes les persones que es vulguin incorporar a la coral aquest curs puguin escoltar i veure en directe un assaig.

En aquest moment la formació vocal enceta una nova etapa sota la direcció musical d’Andreu Ferré Llaó, professor de llenguatge musical a l’Escola i Conservatori de Música de Reus de la Diputació de Tarragona i també director de la Coral Santa Llúcia (El Perelló), la Coral Amparo Llaó (L’Ampolla) i del Cor de Cambra Tyrichae (Tortosa).

Ferré ja es va estrenar amb els de Cambrils aquest mateix mes de setembre, en el marc de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí, durant la Missa Major del 8 de setembre al Santuari de la Mare de Déu del Camí, i en l’acte de Diada al parc del Pescador.

Aquesta no és, però, l’única novetat que presenta la coral per a aquest curs, ja que el 19 de setembre va començar a assajar la Coral Jove Verge del Camí. Aquesta formació, que treballa sota el mestratge de Maria Borràs Jardí, està formada per tretze joves que van respondre a la crida que es va fer el passat mes de juny i que es va fer extensiva a les escoles i col·lectius de joves del poble.

Així, la Coral Jove ja treballa de cara a la seva estrena, que serà al mes de desembre, en el Concert de Nadal. Així i tot, les inscripcions per entrar a formar part d’aquest cor continuen obertes (es pot contactar a través de l’adreça electrònica jove@coralvergedelcami.cat) o bé per Instagram (@coraljovevcami).

Qualsevol jove que pugui estar interessat també pot assistir directament a un assaig a la Cripta sense cap compromís. Els assajos es fan tots els dijous, de 20 h a 21.30 h. Des de la formació asseguren que les portes de la Coral són sempre obertes per a tothom que els vulgui conèixer. La Coral Verge del Camí es va formar l’any 1968 per impuls d’un grup de joves del poble, entusiastes de la música, que van impulsar aquesta formació vocal vinculada a la Parròquia de Santa Maria de Cambrils.