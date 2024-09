Desmantellen un cultiu de marihuana amb 1.800 plantes en una zona boscosa de Prades

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de les comissaries de Reus, Cambrils i Falset van desmantellar dilluns passat un cultiu de marihuana ubicat a les muntanyes de Prades (Baix Camp) i van detenir dos homes de 20 i 33 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues. Així mateix, se’ls atribueix un delicte de pertinença a grup criminal i un altre contra els recursos naturals i el medi ambient.

A primera hora del matí, els mossos van portar a terme un dispositiu després de confirmar l’existència d’una possible plantació de marihuana repartida en tres bancals ubicats en una zona boscosa de difícil accés.

Tot i les dificultats orogràfiques del terreny, els agents van arribar fins a les parcel·les on hi van localitzar 1.800 plantes de marihuana de fins a dos metres d’alçada així com un sistema de regadiu format per unes canonades de plàstic procedents d’unes basses d’aigua. Es dona la circumstància que la plantació estava ubicada en una zona inclosa en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) de Catalunya.

Sistema que utilitzaven per regar la plantació.Mossos d'Esquadra

A pocs metres de distància, els agents van observar un campament amb diverses tendes i després d’encerclar l’espai, van sorprendre i detenir els tres homes que s’encarregaven de la vigilància i el conreu. En el lloc on pernoctaven s’hi va trobar aliments i begudes, motxilles, roba i diversos productes fitosanitaris per a la protecció i el creixement dels cultius.

Imatge d'una tenda de campanya a la zona del cultiu.Mossos d'Esquadra

Els tres detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.