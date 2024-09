Mont-roig comprarà un vagó de tren per transformar-lo en restaurant

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha tret a licitació un projecte per comprar un vagó de tren i transformar-lo en un restaurant. Amb un pressupost de 309.338 euros, aquesta iniciativa forma part dels plans del consistori per transformar l’entorn de les antigues vies de tren i crear aquí «un impacte positiu i promogui l’economia local».

Concretament, el vagó-restaurant s’ubicarà al passeig Mediterrani de Miami Platja. El consistori vol fer d’aquest espai una zona amb «especial interès turístic» que sigui capaç d’atraure visitants per la seva vinculació amb «elements de desenvolupament industrial i ferroviari».

Els diners necessaris per dur a terme aquest projecte provenen de la subvenció del Fons de Transició Nuclear. Aquesta té com a finalitat promoure el desenvolupament econòmic a les zones afectades per la producció d’energia nuclear.

Mont-roig del Camp va ser declarat beneficiari el 2023 per la seva proximitat a les nuclears d’Ascó i Vandellòs.

El consistori va tramitar el febrer d’aquest any un expedient per l’adquisició del cotxe de passatgers BR4X-10815 localitzat al dipòsit ferroviari de Móra la Nova. L’Ajuntament considera aquest vehicle com el «més idoni per dur a terme el projecte».

El cotxe serà traslladat a un taller de recondicionament on es produirà la seva adequació i transformació abans d’arribar al seu destí final, a Miami Platja.

Divisió en lots

L’Ajuntament de Mont-roig ha dividit la licitació d’aquest projecte en dos lots, el primer consisteix en el recondicionament del vagó per la seva transformació i el segon contempla el transport fins al taller i fins al seu emplaçament definitiu.

Pel que fa al primer lot, el projecte detalla que l’actuació es basa en el buidatge de l’interior del cotxe de passatgers per encaixar espais propis d’una activitat de restauració. Aquest apartat també especifica que la remodelació haurà de comptar amb «acabats de qualitat i estar basada en el reaprofitament d’elements ferroviaris en desús».

El projecte estipula que aquest restaurant tindrà una capacitat aproximada de 40 comensals. A més, l’empresa adjudicataria també s’haurà de fer càrrec d’una cuina completament equipada, una barra i una terrassa, tot amb les decoracions i enllumenat habitual d’un equipament així. Aquest és el lot de major quantia amb un total de 265.587 euros amb l’IVA inclòs.

La resta del pressupost serà destinat al lot de transport, on l’empresa licitada s’haurà d’encarregar del trasllat del vehicle des de Móra la Nova fins al taller i des d’allà fins a Miami Platja. Aquest trasllat s’haurà d’efectuar amb grues de gran tonatge i transport especial per carretera. El muntant destinat a aquesta feina és de 43.750 euros.

Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al dia 7 d’octubre d’aquest 2024. Un cop adjudicada, l’actuació té un termini d’execució d’un màxim de nou mesos.