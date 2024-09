Gran desplegament per localitzar un noi que va desaparéixer dilluns a l'Hospitalet de l'Infant

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Dinou dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i la Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant busquen des de dilluns la tarda un jove que ha desaparegut al municipi.

L'alerta la van emetre a les 18.23 hores i des d'aleshores es busca al jove per mar, terra i aire. Els Bombers han activat el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) subaquàtic, la unitat canina (GCR) i els seus drons per tal de localitzar-lo.

De moment, no han transcendit més dades del desaparegut, només que ahir el buscaven per la zona del càmping de la Torre del Sol de l'Hospitalet de l'Infant. Durant la matinada, els Bombers van activar els drons per la zona de la costa.