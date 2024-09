Una trentena de cellers participaran al Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 14a edició del Festival del Vi i la Gastronomia Cambrils, entrada al País del Vi bat el record de participació d’expositors amb 30 cellers i 21 restaurants i productors. La fira se celebrarà al Parc del Pescador del 10 al 13 d’octubre i tornarà a oferir tota una experiència al voltant dels vins del territori, la gastronomia cambrilenca i els productes de proximitat.

Els 30 cellers d’arreu de la província i de totes les Denominacions d’Origen tarragonines oferiran una àmplia varietat de vins per degustar. A més, 21 restaurants i productors de Cambrils s’encarregaran de maridar aquests vins amb propostes gastronòmiques d’alta qualitat, elaborades amb productes locals.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; la regidora de Turisme, Camí Mendoza; el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora; el representant de l’Associació d’Empresaris de l’Hostaleria de Cambrils (AEHC), Xavier Martí, i la propietària del celler Casa Mariol, Marta Vaquer, han presentat tots els detalls de l’esdeveniment, que s’ha consolidat com una de les cites enogastronòmiques de referència de la Costa Daurada.

La presentació ha acabat amb una degustació de vermut i vins de Casa Mariol i dues de les propostes gastronòmiques que serviran els restaurants Gami i Kema durant la fira.

L’alcalde ha explicat que la fira s’ha convertit en cita ineludible del calendari, molt esperada pels amants del bon vi i la gastronomia de qualitat i ha afirmat que el Parc del Pescador és un marc incomparable per celebrar un esdeveniment amb l’objectiu de de promocionar la gastronomia local i els vins del territori. En la seva intervenció, Clúa també ha destacat que Tarragona és la província amb més DO de tot l’Estat, i que, a més, té una de les dues DOQ, la del Priorat.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Reus ha explicat la institució dona suport a l’esdeveniment des del primer any perquè ajuda al sector vitivinícola i ha recordat les dificultats que afronta enguany la verema, amb una reducció de la collita prevista del 40% a causa de la sequera.

Al seu torn, la regidora de Turisme ha explicat que la fira és una oportunitat per mostrar la riquesa gastronòmica del municipi maridada amb els cellers del territori, ha fet un repàs a l’evolució i creixement de l’esdeveniment des que va començar el 2009, ha afirmat que la previsió és que durant els 4 dies hi passin més de 35.000 persones, i ha apuntat les principals novetats del programa d’activitats.

Tot seguit, el representant de l’AEHC ha afirmat que l’esdeveniment és una festa molt gran i molt esperada per encetar el calendari gastronòmic i ha destacat l’ambient familiar i la gran afluència de públic que atrau cada any. Finalment, la propietària del Celler Mariol ha explicat que en un món cada vegada més global cal donar valor als productes de proximitat i que la fira cambrilenca és un escenari perfecte per connectar l’interior i la costa, fomentant el diàleg entre la muntanya i el mar, i potenciant la identitat i l’essència del territori.

Mercat Artesanal i art en viu



Un altre dels atractius del festival serà el Mercat Artesanal, format per membres de les associacions Unió de Botiguers i Orígens, on els artesans i les artesanes locals exposaran i vendran els seus productes. A més, El Passeig de l’Art comptarà amb la presència d’artistes de l'associació Art Total, que exhibiran les seves obres pictòriques.

Durant tot el dia a l’auditori, dos artistes pintaran i decoraran dues botes de vi i a les 22.15h se subhastaran entre les persones assistents amb finalitats benèfiques. Enguany la recaptació anirà cap a l’associació ANTIAN.

El festival s’inaugurarà el dijous 10 d’octubre a les 18h i es podrà visitar fins a les 23h. El divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13, els horaris seran d’11h a 15h i de 18h a 23h. L’entrada al festival és gratuïta.