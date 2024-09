La plantilla de Secomsa manté la vaga i les protestes pel desacord pel plus de no absentisme

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La plantilla de Secomsa manté la vaga indefinida i les protestes després que les negociacions amb l'empresa descarrilessin divendres passat davant del desacord creat al voltant del plus de no absentisme. Els treballadors de la recollida de la brossa han tallat aquest dilluns al matí els accessos a la planta de Botarell amb la intenció de mantenir-s'hi fins tancar un acord satisfactori.

El sindicat CGT, però, ha denunciat aquest dilluns a la tarda que el bloqueig s'ha trencat amb la intervenció d'agent dels Mossos i una màquina excavadora. Retreuen a l'empresa que vulgui condicionar l'aprovació del plus de 550 euros anuals a l'assoliment d'una reducció del 8% actual d'absentisme al 6% en totes les seccions.«Un 6%, amb les feines físiques que tenim, tractant amb virus, estant fora el carrer, amb fred, pluja i calor, també la plantilla que és jove. Un 6% és ridícul i firmar un acord així és suïcidar-se», ha argumentat el delegat de CGT a l'empresa, Ignasi Risalde.

Els representants dels treballadors expliquen que dimecres passat havien pràcticament tancat un acord amb l'empresa que incloïa, principalment, la jornada de 35 hores, compensacions d'antiguitat amb dies festius, negociar un quadrant de dilluns a diumenge amb plusos per festius -davant les demandes de diversos ajuntaments perquè es presti un servei tots els dies de la setmana-.

Segons Risalde, Secomsa va decidir finalment fer-se enrere divendres. «Cada cop que hem fet alguna acció hem negociat per arribar a un acord, hem obert l'accés i després no arribem a cap acord. No sabem per què», ha lamentat el representant sindical, contrariat davant la situació. Tot i la intervenció dels Mossos, que consideren una «absurda despesa de diners públics per tapar la seva incapacitat», els treballadors han reiterat que mantindran indefinidament les protestes i l'aturada.