Cambrils proposa 50 actes culturals aquesta tardor

L’Ajuntament de Cambrils, ha presentat aquest dijous tota la programació cultural de la tardor, la renovació de la imatge corporativa del Departament de Cultura i un nou periòdic trimestral amb el calendari d’activitats que es distribuirà per tots els barris de la ciutat.

El regidor de Cultura, Jordi Barberà, explica que Cambrils «compta amb un públic cultural molt fidelitzat, però que també hi ha moltes persones que no coneixen la programació ni l’abast que té». Per això, en paraules del regidor, l’objectiu d’aquesta nova eina de difusió de l’oferta cultural és «promocionar i fer valdre una programació extensa, madura i singular, que no es troba en cap altre indret del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre».

En aquesta línia, Barberà afirma que l’Ajuntament pretén «empoderar Cambrils amb la seva oferta cultural i continuar treballant perquè sigui un tret diferencial reconegut de la ciutat, com ja és la gastronomia».

Per acabar, el regidor manifesta que «aquesta singularitat és mèrit del Departament de Cultura de l’Ajuntament i totes les institucions i entitats que programen esdeveniments culturals, però també és fruit de la mancança d’equipaments culturals, que obliga a no reproduir models d’altres municipis i a programar espectacles inèdits, diferents i de petit format».

50 activitats

La programació cultural de tardor, que recull el nou periòdic trimestral, ofereix una cinquantena de propostes de música, teatre, dansa, xerrades, tallers, llibres, inauguracions d’exposicions i altres esdeveniments emmarcades en cicles com Diumenges al Teatre, Concerts a la Cripta de l’Ermita, el primer circuit de Tardor en Dansa, la Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic, el festival Accents, el Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Escena Cambrils o el Festival Internacional de Jazz.

El programa no només inclou les activitats organitzades pel Departament de Cultura de l’Ajuntament sinó que també compta amb la col·laboració d’altres institucions i entitats com la Generalitat, la Diputació, la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya, el Campus Extens de la URV, l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, la Fundació Orfeó Lleidatà, i el Servei de Biblioteques de la Generalitat.

En l’àmbit local, cal mencionar el Museu d’Història de Cambrils, l’Arxiu Municipal, Cap de Palaia Produccions, la Coral Verge del Camí, la Teca Teatre, l’associació Antian, Empenta Cultural, la Mar de Jazz, i esdeveniments com Partides, el Festival Interfado, els Premis Vila de Cambrils, Tallers Oberts, la Commemoració del Setge i tota la programació del cinema municipal Rambla de l’Art.