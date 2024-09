Cambrils celebrarà aquest octubre la 1a Jornada de l’Economia Blava

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 1a Jornada de l’Economia Blava a Cambrils posarà sobre la taula el present i el futur d’aquest sector econòmic estratègic tan arrelat al territori per abordar les oportunitats que afavoreixin la seva competitivitat.

La primera edició de l’esdeveniment es portarà a terme el pròxim 3 d’octubre de 9 hores a 14 hores a l’Hotel ElDorado de Cambrils. Les inscripcions són gratuïtes i obertes al públic general i es poden formalitzar a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha destacat l’aposta de l’Ajuntament per un sector molt important i ple d’oportunitats, que engloba sectors tan diversos com la pesca, els esports nàutics, l’energia marina sostenible, la biotecnologia o la recerca científica marina. En aquest sentit, Alfredo Clúa ha afirmat que, «com a municipi de costa, un dels reptes de Cambrils és protegir el mar, mantenir-ne la biodiversitat i assegurar que continuï sent una font de vida i treball per a les generacions futures».

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Neus Cárdenas, ha explicat que «l’economia blava promou l’activitat econòmica al voltant del mar amb la mirada posada en la sostenibilitat» i ha assegurat que l’Ajuntament està compromès amb el sector primari. «Donar a conèixer les nostres arrels, preservar la nostra identitat i compartir-ho, reivindicar els nostres orígens i mostrar-ho, atrau visitants i també dinamitza l’activitat econòmica», ha conclòs Cárdenas.

Per acabar, la secretària de la Confraria de Pescadors, Clàudia Masdéu, ha explicat el Grup d’Accció Local Pesquer (GALP) Costa Daurada «es va crear per desenvolupar estratègies de desenvolupament local i té la seva raó de ser amb projectes com aquestes jornades organitzades per l’Ajuntament per despertar l’emprenedoria en aquest sector». La secretària ha afirmat que les conferències i taules d’experiències programades «tracten molts temes amb una bona amplitud de visió i demostra el gran ventall de possibilitats de l’economia blava».

Les jornades estan organitzades des del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils amb la col·laboració i el suport del Museu d’Història i el GALP i amb finançament del Fons Europeu marítim de pesca i Aqüicultura a través de la convocatòria del GALP.

L’Economia Blava és un sector estratègic molt ampli que inclou activitats molt diverses vinculades al mar i als oceans: la pesca, la indústria nàutica i naval, els esports nàutics, l’energia neta i la ciència i la tecnologia. Des del consistori reivindiquen «l’aposta per l’impuls a aquest sector perquè esdevingui una font d’ocupació per a les persones i afavoreixi el desenvolupament de la ciutat».

El programa de les jornades s’iniciarà amb una conferència inaugural de la coordinadora de l’Agenda Marítima de Catalunya, Yolanda Morcillo Ripoll, i inclourà dues taules amb la participació de vuit experiències que aporten valor, ofereixen solucions i generen activitat econòmica.