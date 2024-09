El tarragoní Eloi Duran narra el viatge d’un nen cap a l’adultesa en el seu primer disc ‘El bon nen’

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant Eloi Duran narra el viatge d’un nen cap a l’adultesa en el seu primer disc ‘El bon nen’ (Coopula). L'artista explora nous paisatges sonors jugant amb estils com la música urbana, el trap, la bossa nova o el drum'n'bass.

Des de Coopula, han destacat que cada una de les 11 cançons és un moment diferent d'aquesta aventura cap a l'autoconeixement i l'amor propi. El cantant va ser el guanyador del Sona9 2023 amb un estil que barrejava la cançó d'autor i l'indie pop electrònic.

L’àlbum ‘El bon nen’, ha destacat Coopula, comença «amb els somnis, expectatives i idealitzacions per descobrir el món» i després arriba la por al fracàs, el judici, les mentides o la dependència afectiva. Finalment, ha conclòs, l'adult acaba plantejant la necessitat d'un procés d'alliberació, catarsi i cerca d'una nova identitat.

‘El bon nen’ ha estat produït per Pau Vinyals, gravat i mesclat per Alberto Pérez a Sol de Sants Studios i masteritzat per Victor Garcia d'Ultramarinos. El disc ve acompanyat de les fotografies de Núria Duran i Èlia Tell, i del disseny gràfic i edició d'Irene Lladó.