El veïnat de Vandellòs escollirà el projecte de reforma del camp de futbol del municipi

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant posarà en marxa un procés de participació perquè el veïnat de Vandellòs pugui escollir el projecte de reordenació i transformació del camp de futbol del poble. Els veïns i veïnes empadronats al nucli de Vandellòs nascuts abans del 31 de desembre de 2008 podran escollir entre tres propostes.

Per donar a conèixer aquestes propostes, el consistori ha organitzat una presentació per al dimarts 17 de setembre, a les 20 h, a l’Auditori del poble. Allí es facilitarà informació sobre aquestes propostes que ha elaborat l’estudi NAM Arquitectura, per encàrrec de l’Ajuntament; i s’explicarà com funcionarà la votació.

Els assistents a l’acte el 17 de setembre que compleixin els requisits de participació podran votar quina és l’opció que més els agrada o s’adequa a les seves necessitats. Després, des del 18 de setembre fins al 25 de setembre, es podrà votar físicament a aquests dos punts:

L’ oficina municipal d’atenció ciutadana situada a l’Ajuntament de Vandellòs, en horari de de dilluns a divendres de 8 a 15 h

situada a l’Ajuntament de Vandellòs, en horari de de dilluns a divendres de 8 a 15 h La biblioteca municipal Jaume Jardí, en horari de dilluns a divendres de 16 a 19 h; i dimarts i dijous també de 10 a 13 h.

El còmput de vots es farà el 29 de setembre, durant l’acte de l’Homenatge a la Vella Pagesia, previst a partir de les 12 h al pavelló esportiu, en el marc de la Festa Major de Vandellòs; i anirà a càrrec de la pregonera d’enguany, l’ex treballadora municipal Glòria Gil. L’Ajuntament difondrà els resultats de la votació el dilluns 30 de setembre a través dels seus canals d’informació (web, xarxes socials i apps) i dels mitjans de comunicació municipals.