Secomsa demana temps a la plantilla en vaga indefinida des de dilluns per trobar solucions a curt termini

La plantilla de Secomsa concentrada davant del Consell Comarcal del Baix Camp per exigir millores laborals i salarials.ACN

Secomsa ha demanat més temps a la plantilla, que es troba en vaga indefinida des de dilluns, per trobar solucions a curt termini. El president, Juanjo García, ha afirmat en una entrevista amb l'ACN que «els tempos són els que són» i, per tant, serà impossible arribar a un acord aquest diumenge, tal com demanaven els treballadors de la planta de compostatge de Botarell (Baix Camp).

García ha afirmat que ja tenen propostes damunt la taula, però que s'han de consensuar jurídicament. Uns tràmits que no s'efectuaran, com a mínim, fins a finals de la setmana vinent. «Ells volen una celeritat que nosaltres no som capaços de donar», ha dit. Pel que fa al conveni, García ha anunciat que podria estar aprovat a finals d'any.

Els treballadors de la planta de compostatge de Botarell (Baix Camp) han iniciat aquest dilluns una vaga indefinida per exigir millores laborals i salarials. Cinc dies més tard, l'empresa ha donat la seva versió envers el conflicte. «Entenc que vulguin celeritat, perquè les negociacions van començar fa vint mesos», ha reconegut el president de Secomsa, qui va arribar al càrrec quan ja feia gairebé un any que van començar les reunions entre direcció i plantilla. «Jo m'he trobat amb set o vuit mesos -tenint en compte les setmanes de Nadal i d'estiu- per poder tirar-ho endavant», ha dit.

Per aquest motiu, ara García els demana «una mica més de temps» per arribar a acords que es puguin complir per part de l'empresa i dels empleats. Pel que fa a les millores que els exigeixen els treballadors, García ha apuntat que ja tenen diverses propostes. Entre elles, es plantegen externalitzar alguns serveis bàsics per així poder reubicar aquest personal en altres àrees de la planta, incrementar les inversions a partir del 2025 i avançar en la redacció del nou conveni col·lectiu que preveuen aprovar a finals d'any.

