A taula amb la Nani i el Pep

Publicat per Cristina Serret

La Sala Àgora de l’Ajuntament de Cambrils acull, des d’aquest mateix dijous, una exposició fotogràfica pensada i articulada al voltant del menjar, la cuina i la taula compartida. Es tracta de la mostra Parem taula!, que aplega una síntesi del treball de dos fotògrafs vinculats al col·lectiu Photo Km 0. Es tracta de Pep Escoda i Nani Nolla, que han fet un exercici de selecció de tot el seu material fotogràfic per articular una exposició que parla del fet de cuinar i menjar des de diversos punts de vista.

Així, en l’espai dedicat al tarragoní Pep Escoda, s’hi poden contemplar fotografies de projectes diversos, totes amb el segell inconfusible del fotògraf veterà, que molt sovint juga amb la ironia i l’humor. «Són treballs molt personals, perquè amb els anys he fet de tot, inclosa molta gastronomia, i arriba un punt que et canses de fotografia el plat i t’agafen ganes de donar-li la volta, o fumbre-li un cop de puny», explica Escoda.

D’aquí que la mostra que exposa a Cambrils inclogui entremaliadures com la sèrie After eating, que mostra el que queda al plat al final de l’àpat, o L’escena del crim, que no és altra cosa que un joc de coberts amb rastres biològics. També hi exposa treballs més complexos, com la sèrie de fotografies que il·lustren el llibre Tela marinera, escrit per David Solé, o l’estudi sobre el procés de transformació del raïm en vi.

A la mateixa sala s’hi pot contemplar també la selecció de la fotògrafa i bloguera especialitzada en gastronomia Nani Nolla, que des de l’any 2011 publica de manera periòdica fotografies i receptes en format digital. Per a aquesta mostra, explica, ha escollit «una representació del que es fa i posa a taula».

Així, la Nani hi exposa entre altres una sèrie dedicada a l’elaboració del vi, o un treball sobre el pa realitzat al Forn de Nulles. El visitant hi trobarà també una solemne fotografia amb un plat de pollastre al vermut que es presenta acompanyada de la recepta corresponent, per a qui la vulgui fer.

Aquesta mateixa setmana també s’ha inaugurat la mostra El Priorat pintat amb vi, de Montserrat Adzerias a la Sala Àmbits del Centre Cultural de Cambrils. Totes dues exposicions enceten la programació d’activitats de la sisena Biennal d’Art Gastronòmic de Cambrils. Cal recordar que el termini per presentar les sol·licituds de participació en la Biennal acaba l’1 d’octubre. Les obres seleccionades s’exposaran a partir del 24 de novembre.