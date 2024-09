La plantilla de Secomsa talla els accessos a la planta de Botarell en contra d'uns serveis mínims «abusius»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors de Secomsa tallen des de les cinc del matí els accessos a la planta de compostatge de Botarell per impedir l'entrada i sortida de camions. Ho fan en contra dels serveis mínims marcats per l'empresa i que consideren «abusius», segons ha assegurat a l'ACN un dels membres del comitè de vaga, Ignasi Risalde.

Des de CGT han afirmat que dilluns en el primer dia de vaga, la direcció va «respectar» els serveis mínims marcats per la Generalitat, però que en aquesta segona jornada «ja s'han passat» i «han posat més personal del que hauria». Una situació que ja han denunciat a Inspecció de Treball. La plantilla mantindrà el tall fins que els serveis no siguin els «correctes». Secomsa continua sense pronunciar-se.

«No tolerarem que l'empresa ens prengui el pèl amb uns serveis mínims abusius i il·legals». Amb aquestes paraules han iniciat els treballadors de Secomsa la segona jornada de vaga. Ho han fet substituït els piquets informatius del dilluns per talls en els accessos de la planta aquest dimarts. Tot plegat, després que l'empresa hagi destinat, pràcticament, el mateix personal que un dia habitual, segons ha denunciat la plantilla.

De fet, i segons Risalde, en la primera jornada de vaga van treballar, durant el matí, sis persones a les seccions de rebuig i selectiva, uns serveis mínims que consideraven «correctes». Aquest dimarts, però la direcció tenia previst destinar a les mateixes seccions i horaris un total de vint persones. «Ens han obligat a fer aquest piquet, perquè s'estan saltant els serveis mínims que marca la Generalitat», ha denunciat Risalde.

Segons el portaveu de CGT al Baix Camp i al Priorat, Miguel Moya, aquesta acció reivindicativa ja la tenien prevista, perquè intuïen que l'empresa s'acabaria saltant «el que marca la llei». De fet, ha subratllat que des del primer moment, la direcció ha inclòs serveis que no estaven contemplats com a essencials, com són administració, taller mecànic i manteniment. Per tot, aquest dilluns a la tarda ja van denunciar-ho a Inspecció de Treball «de manera urgent».

La plantilla ha afirmat que mantindrà els talls fins que l'empresa no actuï «correctament» i no descarten passar-hi la nit. De moment, ni la direcció de Secomsa, ni cap dels ajuntaments afectats per la vaga s'ha posat en contacte amb els treballadors. Els empleats també han afirmat que la vaga ja s'està començant a notar als contenidors que hi ha als afores de diversos municipis del Baix Camp, on s'està acumulant la brossa. «Les zones més conflictives s'han fet i les que es veuen menys estan per fer», ha conclòs Risalde.

Et pot interessar: