L’Hospitalet de l’Infant tornarà a recrear el seu passat medieval del 6 al 8 de setembre

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Mercat Medieval celebrarà la seva 28a edició amb un centenar de parades, espectacles, mostres d’oficis, jocs infantils, conferències i, com a novetat, la Nit d’Espurnes i l’espectacle dels Abanderats de Tortosa.

Del 6 al 8 de setembre, al voltant de l’emblemàtic Hospital del Coll de Balaguer, se celebrarà el Mercat Medieval de l’Hospitalet de l’Infant. En aquesta 28a edició, al voltant de la Plaça Catalunya s’hi instal·laran un centenar de parades, vint de les quals seran locals, on es vendran productes d’artesania, d’alimentació o de teràpies naturals, entre d’altres.

Com a novetat, divendres 6 de setembre, a les 22 h, hi haurà la Nit d’Espurnes a càrrec del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant.

Dissabte tindrà lloc el tradicional sopar medieval a la Plaça Berenguer d’Entença, a les 21:30 h, i que enguany canvia el seu format. Pel sopar d’aquesta edició caldrà comprar els tiquets (14 euros) a partir del dia 6 a la parada de «La Taverna» instal·lada a la plaça Berenguer. L’àpat medieval compta amb beguda; amanida verda, pa amb crioll, xoriç roig, bacó i costella de porc; i pastís de Santiago de postres. A més a més, tots els assistents rebran una cassoleta de fang del Mercat Medieval com a obsequi.

Durant el sopar medieval també es desenvoluparà l’acte central del mercat, l’espectacle de foc de Drakònia, La Flama de Drako.

A més, com cada any, hi haurà diverses cercaviles musicals i espectacles de carrer gratuïts, tallers i demostració d’oficis per tota la ubicació del Mercat (de llauner, bufador de vidre, fuster, forner, filadora i terrissaire) i un espai de jocs tradicionals per a la canalla a la plaça del Pou.

L’espectacle inaugural, amb Xarop de Canya, Lo Sacaire del Llobregat, Krakort el follet i Dansa oriental està programat per al divendres 6 de setembre, a les 18 h, entre el carrer Jaume Castellví i plaça Berenguer d’Entença.

Durant els dies de mercat, també es faran visites guiades diürnes i nocturnes, una gimcana familiar i una visita teatralitzada a l’Hospital del Coll de Balaguer. Les places per aquestes visites són limitades i cal reservar-les a www.culturaalabast.cat

L’espectacle dels Abanderats de Tortosa de diumenge 8, a les 19 h, serà el tancament de la fira.

La regidora de Comerç, Sílvia Pujol, ha destacat que «el Mercat Medieval apropa la història del nostre municipi a tots els vilatans i vilatanes i ens permet gaudir d’unes jornades plenes de cultura i activitats per a tota la família».

Amb aquesta festa, l’Hospitalet de l’Infant retornarà un any més a l’època medieval, quan, al voltant de l’Hospital del Coll de Balaguer, fundat per l’Infant Pere l’any 1344 i avui dia declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), es va bastir el nucli de població que donaria lloc al poble.

El Mercat Medieval de l’Hospitalet de l’Infant és organitzat per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. També cal destacar i agrair la participació i col·laboració del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant, CELHI Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant, entitats, comerços, veïns i veïnes del municipi.

El programa d’actes complet, amb els horaris es pot consultar a: www.vandellos-hospitalet.cat

