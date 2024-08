Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Castellvell del Camp acomiadarà l'estiu amb la Gran Festa de Flaix FM, que tindrà lloc el proper dissabte 31 de maig, de les 11 de la nit a les 3 de la matinada, a la Pista Poliesportiva.

Els protagonistes seran Sergi Domene, Héctor Ortega i Edgar Manchado, els DJs punters de l'emissora musical catalana que punxaran els millors èxits del moment. La festa, organitzada per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, espera rebre la presència de més de 500 persones.

Els tres Djs deleitaran amb una nit èpica que no deixarà a ningú indiferent. La música electrònica, el pop, el reguetón addictiu i un allau d'èxits ompliran la Pista Poliesportiva de ritme, ball i energia.

La Gran Festa de Flaix FM és un dels primers actes inclosos en el programa per commemorar els 600 anys de l'Ermita de Santa Anna, que s'allargaran durant un any (2024-2025).

Les entrades es poden adquirir per 5 euros prèviament a www.evenbrite.es o a la mateixa festa. L'organització proporcionarà dos tipus de polseres per distingir entre majors i menors d'edat. Durant la nit hi haurà servei de bar, sanitaris, seguretat i un Punt Lila de Protecció Civil.

