Extingit un incendi de vegetació a les Borges del Camp

Aquest dimarts a la tarda els Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un incendi de vegetació a les Borges del Camp, concretament a prop de l'avinguda de la Font de les Escales.

L'avís l'han rebut a les 17.28 hores, i s'han desplaçat amb 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder fins al lloc dels fets. Allà, el Grup d'Actuacions Forestals i els bombers del MAER han apagat el foc, que han donat per extingit a les 18.45 hores. Després s'han dedicat a remullar la zona i revisar-la per assegurar-se que no quedaven punts calents.

