Secomsa es compromet a reforçar el servei de neteja que presta a Mont-roig del Camp

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha arribat a un acord amb l’empresa Secomsa, la titular de part del servei de neteja i recollida de residus de Mont-roig del Camp, per implementar una sèrie de mesures destinades a millorar el servei de recollida de residus en resposta a les queixes rebudes per part del veïnat del municipi. Aquestes accions tenen com a objectiu assegurar una gestió més eficient dels residus i mantenir la neteja del municipi en òptimes condicions.

Les millores acordades inclouen:

Reforç de contenidors de resta en totes les àrees de la urbanització Casalot per garantir una capacitat adequada per a la gestió dels residus. Reforç de la neteja del terra de les àrees d'aquesta urbanització per part de Nostreserveis, un cop s'han buidat els contenidors, per mantenir els espais nets i lliures de deixalles. Revisió i redefinició de les rutes de recollida, així com un augment de les freqüències, per adaptar-se millor a les necessitats del municipi, especialment durant la temporada estival. Reforç extra de neteja d'àrees, per assegurar que tots els residus fora dels contenidors siguin recollits i eliminats adequadament.

A més, l'Ajuntament recorda que l’empresa municipal Nostreserveis ja ha assumit la neteja viària de tot el municipi i la recollida de voluminosos. Amb la nova redefinició de les rutes i l'augment de la freqüència, s'espera una notable millora gràcies a la incorporació de més personal i vehicles de neteja arran del traspàs del servei.

L'Ajuntament vol aprofitar aquesta oportunitat per recordar a la ciutadania la importància de deixar els residus dins dels contenidors i ben separats per facilitar les tasques del personal de recollida i neteja. Es fa una crida a la corresponsabilitat de tots els veïns i veïnes per mantenir el municipi net i ordenat.

