Cambrils presenta un Pla d’Acció Municipal «per a les persones, per viure i per progressar»

El govern municipal de l’Ajuntament de Cambrils va presentar ahir el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027. El full de ruta es divideix en tres eixos: el Cambrils de les persones, el Cambrils per viure i el Cambrils que progressa. Entre aquestes tres divisions, el govern preveu un total de 116 accions per dur a terme durant aquest mandat.

El batlle cambrilenc, Alfredo Clúa, va aprofitar per fer balanç del primer any de mandat, del qual destacava que «hem executat una política d’apropament a la societat real que està sent molt profitosa, ja que el contacte directe amb la ciutadania és la millor manera de treballar per Cambrils».

El primer dels eixos, Cambrils de les persones, se centra en aconseguir la igualtat entre els cambrilencs: «El primer objectiu és la justícia social, perquè no serem una veritable comunitat sense que reduïm les desigualtats i això es fa vetllant per l’educació, la cura de la gent gran o la dels més desafavorits», apuntava Clúa.

En aquesta línia, el PAM recull accions per millorar l’accés a l’habitatge, millorar la qualitat de vida i la protecció de les persones grans i desenvolupar un entorn comunitari inclusiu. Dins d’aquest primer eix també s’hi inclouen propostes per fer de Cambrils una ciutat «cultural, educadora, participativa i propera».

En l’àmbit cultural en destaquen la transformació del Celler de Cambrils, on des de la regidoria es destacava que aquest espai «encara no té un projecte clar, però des del govern volem definir quin serà el paper d’aquest equipament» i l’adequació del projecte del Teatre Auditori, sobre el qual el batlle explicava que cal adequar-lo a les noves necessitats del municipi i que l’objectiu del govern és començar les obres al final del mandat.

El segon dels eixos, Cambrils per viure, destaca per la promoció d’un entorn urbà sostenible, segur i saludable. «Volem que se’ns identifiqui per recuperar uns bons serveis públics que són molt millorables perquè havien estat molt desatesos, Hem de recuperar serveis i ampliar-los, tenir més zones verdes i espais per l’esport i el passeig, hem de millorar l’espai urbà».

Així doncs, la segona part del full de ruta destaca per potenciar l’activitat física, millorar l’espai urbà i promoure una mobilitat més sostenible, així com en crear 1.000 noves places amb l’obertura de nous aparcaments dissuasius. El batlle explicava ahir que s’ha arribat a un acord per adequar el nou pàrquing de la Diagonal del Mar (al costat de la rotonda de la carretera de Montbrió) i per ampliar el de la Font Coberta amb un solar contigu a 5 minuts de la platja.

A més, la setmana passada Ferrocarrils de la Generalitat va autoritzar a l’Ajuntament a utilitzar els terrenys del futur tramvia com a aparcaments mentre no comencin les obres. L’eix que tanca el Pla d’Acció Municipal, Cambrils que progressa, destaca per fomentar l’ocupació, l’emprenedoria i per posar en valor el sector primari. L’alcalde també va destacar que «aquest mandat serà el de les infraestructures».

Dins del pla d’inversions, ja n’hi ha algunes en fase de licitació com el nou eix comercial del Mercat i d’altres en diferents estats de redacció. El proper projecte previst serà el de la Casa de la Festa. Durant aquest mandat també veuran la llum el nou pavelló poliesportiu, la remodelació del carrer Orquídies i els carrers Pau Casals i Colom. «Serem un ajuntament que es coneixerà per la diversitat dels projectes executats», va cloure Clúa.