La central nuclear Vandellòs II inicia el seu 27è cicle d'operació

La central nuclear Vandellòs II s'ha tornat a connectar a la xarxa elèctrica aquest dimecres a dos quarts de vuit del matí, iniciant així el 27è cicle d'operació. Ho ha fet després de finalitzar les activitats corresponent a la 26a recàrrega de combustible, on l'ANAV hi ha destinat 24,7 milions d'euros i ha incorporat temporalment uns 1.200 treballadors.

La parada ha servit per executar prop de 10.000 ordres de treball i incorporar 30 modificacions de disseny relacionades amb diferents sistemes de la central. Tot plegat per «mantenir la planta en les millors condicions de seguretat i fiabilitat per afrontar la propera entrada de la planta a l'operació a llarg termini», segons han detallat en un comunicat.

Entre els projectes que s'han dut a terme durant la recàrrega destaquen la renovació de 60 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, la inspecció per corrents induïdes del generador de vapor 'B', la inspecció mitjançant diferents tecnologies del vas i de la tapa del vas del reactor, la substitució de les tres vàlvules de seguretat del pressionador, la substitució del motor de la bomba de refrigerant del reactor 'C' i la substitució dels sistemes de regulació i control de la grua polar.

Altres treballs destacats han estat la neteja de la part pertanyent al circuit secundari dels generadors de vapor, la revisió de la turbina de baixa pressió 1 i de la turbina d'alta pressió, i la modernització del sistema digital de control de turbina. ANAV ha anunciat que la pròxima parada per recàrrega serà al novembre i tindrà lloc a la unitat 1 de la central nuclear d'Ascó, quan aquesta abordarà la seva 30a recàrrega de combustible.