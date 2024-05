Condemnat a quinze anys i mig de presó un home per matar la seva parella a Cambrils el 2021

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a quinze anys i mig de presó un home per matar la seva parella el 30 de juliol del 2021 a Cambrils. El jurat popular ja el va declarar culpable d'homicidi per unanimitat el novembre de l'any passat i ara la jutgessa ha ratificat la decisió i ha considerat que va asfixiar la seva dona després de colpejar-la fins a causar-li la mort.

La magistrada el condemna per homicidi amb els agreujants de parentesc i el d'abús de superioritat a tretze anys i mig de presó; un any més pel delicte continuat de trencament d'una ordre d'allunyament i un altre any per maltractament en l'àmbit familiar.

La magistrada ha mostrat conformitat amb el veredicte que ja va emetre el jurat popular al novembre. Així, ha considerat que la parella tenia una relació «molt conflictiva, amb moltes discussions i greuges mutus», però que tot i tenir una ordre d'allunyament, l'acusat va mantenir converses telefòniques amb la víctima, intercanvi de missatges de WhatsApp i l'havia visitada en diverses ocasions.

Així, el dia del crim a les 12 del migdia P.J.G. va anar a casa de la dona, van discutir i ell va marxar. Als voltants de les 17 hores «va tornar al domicili, es va desencadenar una nova discussió en el curs de la qual la va colpejar a diverses parts del cos per, a continuació, tapar-li els orificis respiratoris i prémer-li el coll», fet que va causar la mort de la dona. Segons l'informe forense, la víctima «presentava marques de les ungles a la cara i marques de compressió a la cara i al coll».

Així, s'ha donat validesa a l'opció que la dona morís al voltant de les 17.20 hores per una «insuficiència respiratòria aguda» que li va causar una «síndrome general d'asfíxia». Aquesta franja temporal concorda també amb les converses de missatgeria que la víctima estava mantenint i que es van acabar cap a aquella hora. També en aquells instants un veí va sentir crits i un cop molt fort.

Després, l'acusat va marxar del lloc dels fets i es va quedar en un bar proper, segons el testimoni de dues cambreres, que durant el judici van assegurar que havia estat bevent cerveses i carregant el telèfon mòbil al seu establiment. Més tard, va tornar al pis de la dona i va trucar al 112 dient que la jove de 25 anys tenia els llavis morats i no respirava. El SEM va aparèixer «al voltant de les 20.30 hores». Els tècnics sanitaris se'l van trobar fent respiració cardiopulmonar a la víctima.

