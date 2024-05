Formar enginyers en l’àmbit hídric, un dels reptes pendents per a afrontar la sequera

Els ens gestors de l’aigua de Catalunya es van reunir aquest dimecres amb motiu de la 14a jornada tècnica organitzada per L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), que engloba el 90% d’organismes gestors d’aigua. La cita va tenir lloc a l’hotel ElDorado de Cambrils, i va portar per nom Desafiant la sequera: resiliència, transformació i recursos.

Un dels actes que va destacar dins la programació va ser la taula rodona, que va comptar amb representants del sector agrícola, turístic i càrnic, així com representants municipals. Rubén Ruiz, president de l’ASAC, va indicar que en un futur proper «serà un deure» reutilitzar el 100% de l’aigua. «No podrem fer una altra cosa» des d’un punt de vista de recurs, però «des d’un punt de vista econòmic i social, tampoc», va manifestar.

Ruiz va posar com a exemple la gestió a Barcelona, on el 25% de l’aigua que surt de l’aixeta ja és regenerada. «Això demostra que es pot fer amb totes les garanties sanitàries i sense cap problema». Així doncs, segons la seva opinió, per acabar d’impulsar la regeneració «només cal governança i lideratge polític».

En la mateixa taula rodona, diferents representants sectorials van criticar la gestió de la sequera feta per l’ACA. Francesc Zucchitello, president de l’Associació Professional d’Empresaris de l’Hostaleria de Tossa, va recordar que, a causa de la gestió de l’ens, els empresaris han optat per comprar una dessaladora. «No hi havia resposta pública i no va ser possible l’entesa amb el conseller», va remarcar. «L’administració no ens ajuda com ens hauria d’ajudar», va insistir.

També des del sector turístic, Max Huguet, membre de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, va afirmar que durant els darrers dos anys no han tingut «cap mena de suport des de l’ACA», i que ha estat el consorci comarcal «qui ha agafat el toro per les banyes» i ha fet pous.

També els regants de Riudecanyes i de Pals es van mostrar contrariats per la gestió de l’ens públic. «L’ACA està preparada per portar aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, fora d’aquí no ens tenen en compte», va afirmar Josep Maria Parals, president de la Comunitat de Regants del Molí de Pals. «Veiem que les piscines dels hotels estan plenes i nosaltres, al costat, no podem regar perquè estem amb restriccions», va manifestar.

El seu homòleg de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats, va defensar la necessitat que les obres per ampliar la capacitat de les depuradores per regenerar més aigua i poder-la destinar al regadiu es facin el més aviat possible: «Els projectes surten per la via ordinària quan estem en situació d’emergència».

Manca d’enginyers hídrics

En la cloenda de la jornada tècnica, el director de l’ACA, Samuel Reyes, va anunciar que havia signat la resolució de la línia de subvenció de 130 MEUR, per millorar les xarxes de subministrament d’aigua en baixa. Amb tot, va aclarir que «es repartiran els diners amb uns mínims de deures fets». Així, es demanarà als municipis requisits com tenir un reglament de clavegueram.

D’altra banda, també va mostrar preocupació per la falta de personal per a executar les estructures plantejades per enfrontar la sequera: «Si en un any volem gastar 200 MEUR, tindrem el personal necessari?». És per això que, de cara al futur, va explicar s’ha firmat un conveni col·lectiu amb diferents ens i sindicats per millorar les condicions laborals del sector, a més de potenciar la professionalització dels futurs enginyers en l’àmbit hídric.