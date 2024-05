Rescaten una fagina que havia quedat atrapada en un pou a Castellvell del Camp

Els Mossos d'Esquadra han rescatat un exemplar de fagina que s'havia quedat atrapat en un pou a Castellvell del Camp. De fet, els policies s'han trobat l'animal atrapat mentre portaven a terme un dispositiu de prevenció de robatoris al camp.

El pou, que porta en desús des de fa un temps, estava ple de llaunes, fulles i branques, entre altre tipus de brossa, i l'animal no hi podia sortir, tot i que no parava d'intentar-ho. Per aquest motiu, els Mossos han ajudat a sortir la fagina i l'han retornat al medi natural.