Les obres de millora dels accessos a la N-420 començaran el setembre

Les obres a la N-420 en el seu pas per les Borges del Camp iniciaran durant el mes de setembre d’enguany, tal com ho han afirmat fons de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona a Diari Més. Les modificacions que hi ha previstes afectaran les incorporacions amb gir cap a l’esquerra de la via cap als municipis de les Borges del Camp (C-242z), Riudoms (TV-3101) i Botarell (T-3136). Aquestes incorporacions seran eliminades i substituïdes per una rotonda en la zona d’accés al municipi de les Borges del Camp amb diverses connexions.

L’adjudicació de les obres es va formalitzar el passat mes de gener a favor de l’empresa Tecnologia de Firmes SA, amb un pressupost total de 2,5 milions d’euros. Aquesta actuació s’inclou en el programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, a través del qual el Mitma ha invertit més de 80 milions d’euros des del juny de 2018 a la província de Tarragona.

Aquestes obres tenen com a objectiu eliminar els girs cap a l’esquerra que es troben entre els punts quilomètrics 865+100 i 868+900. Per tant, aquells que circulin per la N-420 en direcció Falset amb la intenció de dirigir-se cap a Riudoms o Botarell hauran d’anar a donar el tomb a la rotonda que connecta amb la C-242, reprendre la marxa per la via en el sentit invers i agafar la sortida pertinent. Per un altre costat, la intersecció localitzada a l’accés sud del municipi de les Borges del Camp passarà a ser una glorieta amb 4 entrades i sortides; dues cap a la N-420 direccions Reus i Falset, una que connectarà amb l’entrada a les Borges del Camp per la C-242 i una última que connectarà amb l’Estació de Servei Repsol localitzada al costat.

Una qüestió de seguretat

El motiu darrere a eliminar els girs cap a l’esquerra és el de millorar la seguretat de la via, ja que aquests són considerats perillosos en una via que, segons dades facilitades pel Ministeri de Transports, acumula un volum de trànsit de 20.000 cotxes diaris aproximadament. Des de l’Ajuntament de les Borges del Camp ja s’havia denunciat que aquell lloc era «un dels punts negres de les carreteres de l’Estat» i que feia anys que es demanava prendre accions. L’alcalde del municipi, Quim Calatayud, es mostra «content» de veure com una reivindicació històrica del poble es fa realitat.

Aquesta zona ha estat protagonista en els darrers anys de diversos accidents. El més recent va ser el passat 12 d’abril quan un motorista va xocar contra un turisme en direcció Falset. El conductor de la motocicleta va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu. Un cas molt similar també va tenir lloc el febrer de 2019, amb un altre xoc d’una motocicleta amb un turisme. Tot i que els dos ocupants del cotxe van sortir il·lesos, el motorista va patir ferides molt greus. I el gener de 2021, un xoc entre tres turismes va causar llargues retencions, tot i que sense haver de lamentar ferits.