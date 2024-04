La UGT celebra la modificació parcial de les condicions laborals de la Policia Local de Cambrils

La UGT celebra que s'hagi desencallat la primera fase de l'acord per millorar les condicions laborals de la Policia Local de Cambrils (Baix Camp). El sindicat recorda que el nou pacte de condicions específiques es completarà a l'estiu i permetrà «l'encaix de les condicions retributives en la nova relació de llocs de treball» al cos policial.

De moment, s'han aconseguit millores en la distribució horària, en la formació i en l'aplicació «racional i ordenada dels drets relacionats amb vacances o amb els dies d'especial incidència», respectant les necessitats del servei. La modificació parcial es va aprovar al plenari de divendres i beneficiarà prop d'una setantena d'agents i treballadors del cos policial.

Segons la secció sindical UGT de Cambrils, les negociacions per aconseguir aquestes millores es van reprendre al setembre de l'any passat després de divuit anys d'intents «infructuosos» amb els anteriors governs municipals. L'actual pacte està «caducat des de 2007», com assenyala el sindicat, que té representació majoritària a la junta de personal.

Precipitació a Tarragona

La UGT és també el sindicat majoritari a l'Ajuntament de Tarragona però no s'ha sumat a les mobilitzacions convocades per la resta de sindicats representants de la Guàrdia Urbana. El cos policial també reclama una millora de les seves condicions laborals i l'equiparació del preu de les gratificacions extraordinàries amb el cos de Mossos d'Esquadra.

Des del sindicat consideren que «cal actuar amb seny» i sense «precipitacions» i no donen per trencades les negociacions. La UGT assegura convocarà mobilitzacions si abans de l'estiu no s'ha aconseguit l'acord, «que serà històric». La pròxima setmana es reuniran amb l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales «per continuar negociant».