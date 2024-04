La central nuclear Vandellòs II inicia la 26ena recàrrega de combustible

La central nuclear Vandellòs II ha iniciat la 26ena recàrrega de combustible després que la planta s'hagi desconnectat de la xarxa aquesta matinada per començar a preparar-la per un nou cicle de generació de 18 mesos.

A més del canvi de combustible, s'executaran més de 9.000 ordres de treball planificades, el 90% de les quals corresponen a tasques de manteniment. Per fer-ho possible, es comptarà amb més de 1.200 professionals d'una seixantena d'empreses especialitzades.

Coincidint amb l'aturada, es faran 30 modificacions de disseny i altres activitats de millora de la instal·lació que només es poden fer quan la central està parada. El pressupost de la recàrrega s'eleva fins als 24,7 milions d'euros.

Entre els projectes destacats d'aquesta recàrrega hi ha la inspecció per corrents induïts del generador de vapor 'B', la inspecció mitjançant diferents tecnologies del vas i de la tapa del vas del reactor, la substitució de les tres vàlvules de seguretat del pressionador, la substitució del motor de la bomba de refrigerant 'C' del reactor i la substitució del sistema de regulació i control de la grua polar.

També es netejarà la part pertanyent al circuit secundari dels generadors de vapor, es revisarà la turbina de baixa pressió 1 i de la turbina d'alta pressió, a més de modernitzar el sistema digital de control de turbina.

