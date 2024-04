Fomenten el turisme sostenible a través dels banys de bosc a Arbolí

L‘Ajuntament d’Arbolí i l’empresa Natiu s’uneixen per promoure el benestar a través dels banys de bosc. Des de l’empresa apunten que aquest projecte, que neix de la preocupació compartida per la salut física i mental de la població i la conservació de l’entorn natural, té com a objectiu principal oferir una sèrie de banys de bosc gratuïts durant tot l’any per a tots els habitants d’Arbolí i els seus visitants.

Els banys de bosc, pràctica japonesa també coneguda com Shinrin-Yoku, consisteixen a submergir-se en la natura de forma conscient, aprofitant els beneficis que aquesta proporciona per a la salut i el benestar. Des de Natiu apunten que el contacte amb la natura ha demostrat millorar la salut física i mental, reforçar el sistema immunològic, fomentar la cohesió social i reduir l’estrès, entre altres beneficis.

Aquest projecte entre Natiu i l’Ajuntament d’Arbolí compta amb una base teòrica sòlida que abasta principis com l’ecocentrisme, la connexió ment-cos-natura, la permacultura i la salut holística. A més, busca conscienciar sobre la importància de valorar i protegir l’entorn natural, així com promoure un model de turisme sostenible que beneficiï la comunitat local en termes socials, econòmics i ambientals.

Un entorn privilegiat: els boscos d’Arbolí

Ubicat al municipi d’Arbolí, aquest projecte es desenvolupa en un entorn privilegiat, reconegut per la seva biodiversitat i bellesa natural. Amb una extensió d’aproximadament 16 quilòmetres quadrats de boscos diversos, Arbolí ofereix l’escenari perfecte per a aquesta iniciativa que busca reforçar el vincle entre les persones i el seu entorn natural. Els banys de bosc es duran a terme un o dos cops al mes, amb un màxim de 10 participants per sessió, i podran beneficiar-se persones a partir dels deu anys d’edat, sempre que no tinguin problemes de mobilitat greus.

Al llarg de l’any, es realitzaran 16 banys, oferint així l’oportunitat de gaudir d’aquesta experiència al màxim de població. Aquest projecte representa un pas important cap a la promoció d’un estil de vida més saludable i sostenible, així com la valoració i conservació dels recursos naturals locals. Natiu i l’Ajuntament d’Arbolí us conviden a tots els habitants i visitants a sumar-se a aquesta iniciativa i experimentar els beneficis revitalitzants dels banys de bosc.

Només es pot fer una reserva per persona i s’ha de fer a través de la web de Natiu: https://www.natiu.org/ca/ajuntament-arboli-i-natiu-promouen-benestar-amb-banys-de-bosc/. Es duen a terme 2 sessions cada mes amb un màxim de 10 persones per sessió. Les reserves per al mes de maig ja estan esgotades, però les properes dates disponibles per aquest estiu són el 15 i el 30 de juny, el 13 i el 28 de juliol i el 17 i el 31 d’agost. Al setembre es duran a terme les sessions els dies 15 i 28 de setembre. A partir de l’octubre només es farà una sessió per mes (27 d’octubre, 23 de novembre, 29 dedesembre i 19 de gener de 2025).