Cambrils omple el passeig marítim de roses i llibres per celebrar Sant Jordi

Una matinada de primavera agradable a la costa de Cambrils. El sol brilla en un cel gairebé nu, amb algun núvol per ara inofensiu. La temperatura és càlida, advertint que l’estiu és cada vegada més a prop, però un vent fresc obliga als més fredolics a no separar-se de la jaqueta i els més veterans ja auguren que plourà. «Això és vent de pluja», profetitza un home en veu alta assegut còmodament en un banc. Podria ser un dimarts qualsevol, però t’adones que alguna cosa especial passa quan, des de primera hora del matí, hi ha un moviment important pel passeig marítim.

Al costat del port, les parades de roses i llibres estan ja enllestides amb les embarcacions i el mar com a teló de fons. Des del primer moment, aquestes criden l’atenció de famílies, grups escolars i vianants. Alguns d’ells alenteixen la marxa, mentre miren amb atenció les portades dels centenars de llibres exposats. Fins i tot, alguns recorren en més d’una ocasió un mateix aparador, indecisos. Finalment, agafen un llibre, l’obren per una pàgina a l’atzar i el fullegen. Busquen la sinopsi i la llegeixen en diagonal, buscant el convenciment necessari com per efectuar la compra.

Una difícil decisió, provocada en part per la gran varietat exposada. Les novel·les són les que ocupen la major part, però els més cridaners són els llibres infantils i juvenils. Portades acolorides i cridaneres, amb dibuixos que atrauen tant els ulls dels més petits com d’alguns pares que es pregunten com aconseguir que el nen llegeixi alguna cosa que no estigui en una pantalla. Una venedora assegura que esperen gaudir d’una bona jornada: «Al matí ve més gent gran o nens que venen de les escoles, i a la tarda veurem més gent jove o els que surten de treballar». A més, també desitja que «tan sols esperem que no ens plogui!».

No obstant això, la protagonista no deixa de ser la rosa. La rosa tradicional vermella continua imperant amb una majoria aclaparadora. Així i tot, queda espai per les d’altres colors, com la blava, groga, blanca o rosa, valgui la redundància. Des del primer moment, ja es comencen a veure parelles passejant al costat del port amb la rosa a la mà de la xicota. I cal recordar que als nois també ens agrada que ens regalin una rosa de Sant Jordi.