Els nervis delaten a un venedor de cocaïna a Cambrils

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns passat a Cambrils un home de 49 anys, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues. Els fets van succeir pels volts de les 13.35 hores durant un patrullatge d’agents vestits de paisà que efectuaven tasques de prevenció de delictes als entorns de l’avinguda Mil·lenari.

De sobte els va cridar l’atenció un home amb actitud de vigilància i neguit mentre parlava amb un telèfon mòbil. Els mossos van decidir esperar al lloc i seguir els constants moviments que feia d’un costat a l’altre, fins que van observar que retirava objectes d’un vehicle per guardar-los al maleter d’un altre estacionat a pocs metres de distància.

En el moment de la seva identificació i escorcoll, se li van trobar a sobre quatre embolcalls amb diversos grams de cocaïna, mentre que en un dels vehicles s’hi va localitzar una bàscula de precisió i tres bosses amb cocaïna premsada. Davant d’aquests indicis l’home va quedar detingut i els dos vehicles es van traslladar a dependències policials.

Al voltant de les 14.15 hores d’ahir, amb el suport d’agents de la Unitat Canina, es van escorcollar els dos vehicles. Únicament en un d’ells hi guardava el material relacionat amb les transaccions que duia a terme. A banda de la bàscula digital de precisió i la cocaïna premsada distribuïda en bosses de plàstic, també hi van trobar tres targetes on encara hi havia restes d’aquesta substància.

En l’escorcoll, també es va acabar trobant diverses pastilles d’efectes tranquil·litzants, unes tisores i el filferro que utilitzava per segellar els embolcalls de cocaïna. El detingut ha passat avui a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.

