Nou pacte de govern a Castellvell del Camp amb l’entrada dels regidors d’Ara

ERC Castellvell, PSC Castellvell i Ara Castellvell van signar, el passat 2 d’abril, un nou acord de col·laboració de govern que tindrà una durada de tot el que resta de mandat. D’aquesta manera els dos regidors d’Ara Castellvell, Jordi Barenys i Anna Huguet, s’incorporen l’equip de govern que estava integrat pels quatre regidors d’Esquerra i un del Partit dels Socialistes.

Amb set regidors, el pacte de govern s’assegura una còmoda majoria al plenari, on queden a l’oposició tres regidors de Junts per Castellevell i un del Partit Popular. L’aprovació de la modificació del cartipàs municipal derivat del nou acord de govern es debatrà en el Ple extraordinari convocat per aquest dimecres 17 d’abril, en què també es farà el sorteig dels membres de les meses electorals de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig.

L’alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, explicava en un comunicat, en nom dels tres partits signants, que «amb aquest acord es dona compliment al mandat del poble, amb un govern ‘ample’». Durant tota la negociació s’ha pogut constatar «les moltes similituds existents entre els programes electorals dels tres partits, ja que tots els grups busquem la mateixa finalitat, que és el benestar de la gent del poble».

Els tres grups també consideren molt important aquest acord perquè donarà «estabilitat» al govern municipal i garantirà els projectes del municipi per aquest mandat: «El benefici d’aquesta sinergia de diversitats repercutirà en projectes conjunts i en el progrés de Castellvell», afirma l’alcalde. Els tres partits signants es comprometen a fer una revisió anual de l’acompliment de l’acord, així com dels objectius establerts pels programes electorals de cada partit, amb l’objectiu de garantir «la coherència i l’eficàcia de l’acció de govern».

El nou cartipàs

L’equip de govern municipal de Castellvell del Camp estarà distribuït de la següent manera:

ERC Castellvell:

Josep M. Sabaté Papiol, alcalde i regidories d’Educació i d’Hisenda.

Maria del Mar Barriach Sugranyes, regidoria d’Urbanisme.

Jordi Fortuny Sisniega, regidories d’Esports i adjunt a Cultura i Festes.

Jordi Jové Balañà, regidories de Sanitat, Cultura i Festes.

PSC Castellvell:

Pere Carrasco Gené, regidories de Gent Gran, Serveis Socials i Participació Ciutadana

ARA Castellvell: