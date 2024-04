Cambrils engega un programa d’activitats per fomentar el voluntariat ambiental

Els Departaments de Medi Ambient, Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Cambrils han posat en marxa un programa de sensibilització ambiental per fomentar el voluntariat ambiental i col·laborar amb diferents entitats del territori expertes en la recollida de residus. La campanya No puc, tinc voluntariat inclou quatre propostes i pretén articular un voluntariat ambiental al municipi per poder realitzar diferents accions al llarg de tot l’any.

El programa arrencarà aquest dissabte, 20 d’abril, amb una jornada Clean Up de recollida de residus a la platja dels gossos coorganitzada per l’entitat Good Karma Projectes. Es tracta d’una platja situada a la desembocadura de la riera d’Alforja, on sempre hi arriben molts residus. Les inscripcions es poden fer a través del web joventutcambrils.cat.

La segona activitat és una recollida de microplàstics i pellets a la platja del Regueral que es portarà a terme el dia 9 de juny, dins de la mateixa setmana del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny) i del Dia Mundial dels Oceans (9 de juny). Durant la jornada, davant la Rambla del Regueral, s’oferirà un taller de creació d’animals marins amb material reciclat. L'activitat està coorganitzada per l’entitat Plastic Free Wave, que lluita per reduir la contaminació dels plàstics a les platges.

El programa continuarà el 15 de juny amb una plantada de pins autòctons al Parc de Mas Clariana amb la col·laboració de l’Associació de Salut Mental Dr. Tosquelles, que gràcies a un conveni amb l’Ajuntament ofereix un servei social especialitzat per a persones que tenen un trastorn mental sever des del Casal Municipal de la Gent Gran de Cambrils.

Finalment, el 5 de juliol, el programa Estenedor per joves d’entre 12 i 17 anys proposa una jornada d’Escosnorkeling a la platja del Cavet (davant de Los Loros) coorganitzada per Good Karma Projectes. L’activitat consisteix en fer snorkel per ajudar a netejar el subsòl marí, recollint plàstics i residus. Les inscripcions es poden fer a través del web joventutcambrils.cat.